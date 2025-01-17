"الثنائي": لا اعتراض على شخص سلام

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» ان مقاطعة الاستشارات غير الملزمة مع الرئيس المكلف سلام ليست من باب التعطيل، بل كما قال الرئيس نبيه بري ان «البلد بدو يمشي».

وأضافت: «وصلت الرسالة إلى الخارج قبل الداخل، والاعتراض في بداية الطريق يجنب البلد مناكفات تشل حركة الحكومة لاحقا، وهذا الأمر الذي لا يريده أحد في وقت تحتاج البلاد إلى كل جهد للخروج من حالة الشلل وغياب الدولة».

وأكدت المصادر «ان ثمة تغييرا حصل خلال استشارات التسمية شاركت فيه دول أجنبية وإقليمية، بعدما كان الاتفاق ان يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة لمدة نحو سنة حتى موعد الانتخابات النيابية في مايو من العام المقبل، كتقدير بعد كل ما تحمله من مصاعب في مرحلة الشغور الرئاسي وحرب الإسناد ومن ثم الحرب الإسرائيلية على لبنان، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وهناك عتب أبلغ إلى الجانب الفرنسي في هذا الشأن».

وتابعت المصادر: «ليس هناك اي اعتراض على شخص سلام، وكان الرئيس بري وافق عام 2023 على ترؤس سلام الحكومة، مقابل إنجاز الملف الرئاسي لصالح سليمان فرنجية كما طرحت باريس يومذاك».