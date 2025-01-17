الرئيس المكلف يميل إلى تمثيل هذه القوى في حكومته

A + A -

الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» ان الرئيس المكلف يميل إلى تمثيل القوى السياسية بأصحاب كفاءات من خارج النواب، ولا يضع «فيتو» معينا على منح حقيبة لهذا الفريق أو ذاك، ما يعني عدم حجب حقيبة المالية عن الطائفة الشيعية، من دون تكريسها لها في المقابل.

وتشدد الرئيس المكلف في رفض تسريب أسماء مرشحين ومرشحات للتوزير، من بوابة ضرورة الاستماع إلى مطالب الكتل السياسية والتمسك بالأصول في التأليف، وإن كان يشاطر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتماد المرونة والسلاسة، من أجل توفير انطلاقة جيدة للعمل الحكومي، والشروع في تلبية حاجات البلاد والمواطنين.