عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025

الأخبار: «انتفاضة» الثنائي مستمرّة: الضمانات أوّلاً؟
«توقّعات» القوات اللبنانية تتحقّق! البيطار يُحيي تحقيقات المرفأ: «فقاعة» قضائية
إسرائيل... إستعراض لا يسقط الإتفاق
النهار: الدفع الدولي يتدحرج: ماكرون وغوتيريش في بيروت... الرئيس المكلّف يمضي إلى احتواء الاعتراض الشيعي
البناء: هزات ارتدادية في الكيان بعد زلزال غزة… نتنياهو للمماطلة وبن غفير للاستقالة / موسكو وطهران توقعان اليوم معاهدة شراكة استراتيجية شاملة… وواشنطن قلقة / اليوم يلتقي سلام مع بري… وخليل: لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة ولنا مطالبنا
الجمهورية: سلام: إما التفاهم أو التفاهم
توافد رئاسي إلى لبنان
الديار: ماكرون يُـنسق مع بن سلمان لمنع «تفخيخ» انطلاقة العهد
لقاء بري ــ سلام : «الابواب غير مقفلة» امام التفاهمات
ادعاءات جديدة في تفجير المرفأ والقرار الظني في نيسان؟
l'orient le jour: Macron en exclusivité à « L’OLJ » : Le sursaut auquel on assiste au Liban est un espoir incroyable
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: نتانياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن وحكومته تجتمع اليوم
الأنباء الكويتية: عون يسعى إلى تكريس الرخاء ويحثّ الجميع على العبور إلى «منطق الدولة» والسعي إلى إعادة الإعمار بمساعدة دولية
تأليف الحكومة.. «لا إقصاء لأحد» و«لا محاصصة لرئيسي الجمهورية والحكومة»