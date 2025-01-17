عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025

A + A -

الأخبار: «انتفاضة» الثنائي مستمرّة: الضمانات أوّلاً؟

«توقّعات» القوات اللبنانية تتحقّق! البيطار يُحيي تحقيقات المرفأ: «فقاعة» قضائية

إسرائيل... إستعراض لا يسقط الإتفاق



النهار: الدفع الدولي يتدحرج: ماكرون وغوتيريش في بيروت... الرئيس المكلّف يمضي إلى احتواء الاعتراض الشيعي

البناء: هزات ارتدادية في الكيان بعد زلزال غزة… نتنياهو للمماطلة وبن غفير للاستقالة / موسكو وطهران توقعان اليوم معاهدة شراكة استراتيجية شاملة… وواشنطن قلقة / اليوم يلتقي سلام مع بري… وخليل: لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة ولنا مطالبنا

الجمهورية: سلام: إما التفاهم أو التفاهم

توافد رئاسي إلى لبنان

الديار: ماكرون يُـنسق مع بن سلمان لمنع «تفخيخ» انطلاقة العهد

لقاء بري ــ سلام : «الابواب غير مقفلة» امام التفاهمات

ادعاءات جديدة في تفجير المرفأ والقرار الظني في نيسان؟



l'orient le jour: Macron en exclusivité à « L’OLJ » : Le sursaut auquel on assiste au Liban est un espoir incroyable

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتانياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن وحكومته تجتمع اليوم

الأنباء الكويتية: عون يسعى إلى تكريس الرخاء ويحثّ الجميع على العبور إلى «منطق الدولة» والسعي إلى إعادة الإعمار بمساعدة دولية

تأليف الحكومة.. «لا إقصاء لأحد» و«لا محاصصة لرئيسي الجمهورية والحكومة»