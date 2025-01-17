أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025

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اللواء: أسرار

غمز

يميل الرئيس المكلَّف إلى حكومة غير فضفاضة، تمثل ميثاقية التمثيل وفقاً للدستور، وتتيح المجال أمام العمل الجدي، والمثابرة نظراً لحجم المواضيع الملحَّة..



همس

يُنقل عن سفير عربي في بيروت أن بلاده عازمة على تقديم برنامج طموح للبنان للاستفادة منه في مجالات الطاقة وغيرها.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول محللون إسرائيليون إن الهزات الارتدادية لزلزال الحرب قد بدأت وهي سوف تستمرّ لشهور وسنوات، حيث على الإسرائيليين التأقلم مع أنهم فقدوا كثيراً من الصفات التي كانت مسلمات نهائية لسبعة عقود. فهم لم يعودوا الجيش الذي لا يُقهر بل الجيش المهزوم، ولا الجيش الأكثر أخلاقيّة بل جيش الإجرام والتوحش، ولا الكيان الديمقراطي المدني بل نظام الفصل العنصريّ الأكثر وحشية، ولا الملاذ الأشدّ أمناً ورفاهاً ليهود العالم وقد ضاع الأمن والرفاه، ولا هم شعب الله المختار الذي يبدو أنه اختار غيرهم ليمنحه النصر، ولا هم مفخرة الحضارة الغربية بل العبء الأخلاقي عليها، ولا هم حماة المصالح الغربيّة بل صار على الغرب أن يحميهم، ولا هم أحفاد ضحايا المحرقة بل رعاة المحرقة الجديدة، ولا حماة السامية بل منتحلو صفة لاستخدام ذريعة عداء السامية بوجه كل حركة تحرّر أو دعوة لتطبيق القانون الدولي, وهذه كلها نذير بقرب الزوال.

كواليس

يتوقع مصدر نيابيّ أن يمتد الحوار بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وثنائي حركة أمل وحزب الله إلى ما بعد الموعد المتوقع لاكتمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد عشرة أيام، وأن إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب حتى الخط الأزرق كما ينص الاتفاق هو اختبار الالتزام الأميركي ببنود الاتفاق الذي أرادت واشنطن الإطاحة به من خلال استبدال تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بالرئيس نواف سلام، ولأن القضيّة ليست مع الرئيس سلام بل مع من دبّر الانقلاب. فإن إنجاز الشق المتعلق بالانسحاب من الاتفاق يشكل نقطة بداية الثقة بإمكانية تطبيق ما تبقى منه، خصوصاً ما يتصل بالحكومة ويملك الرئيس المكلف القدرة على تطبيقه.