ماكرون في بيروت مع حزمة دعم دولية

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الشرق الأوسط السعودية: باريس: ميشال أبونجم نيويورك: علي بردى-

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة)، إلى لبنان، متعهداً بـ«خطوات رمزية» لحزمة دعم الأسرة الدولية للبنان ودعم الانفراج السياسي. وتهدف الزيارة إلى «مساعدة» نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام على «تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته». كما سيلتقي رئيس البرلمان نبيه بري.

بدوره، حض مجلس الأمن كل الأطراف اللبنانية على «إظهار الوحدة»، مؤكداً أن تشكيل حكومة برئاسة سلام يجب أن يحصل «بسرعة».

وعبّر عن «قلقه» إزاء انتهاكات اتفاق وفق النار بين إسرائيل ولبنان، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان.



