شركة توتال للطاقات في لبنان تعيد تأهيل تقاطعا بالقرب من مدرسة سيّدة الملائكة في بدارو

A + A -

بيروت، 15 كانون الثاني 2025 – قامت شركة توتال للطاقات في لبنان بإعادة تأهيل التقاطع قرب مدرسة سيّدة الملائكة في بدارو. يؤكّد هذا المشروع التحويلي، الذي تمّ تنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المروريّة (LIRSA)، إلتزام شركة توتال للطاقات بمبدأ التنقّل الآمن.

وتمّ تعزيز معابر المشاة في هذا التقاطع بأحدث التقنيّات الثلاثيّة الأبعاد، وهي مبادرة رائدة في لبنان تهدف إلى زيادة رؤية السائقين وإنتباههم فيما يتعلّق بمنطقة عبور الأولاد. كما تمّ وضع مسامير عاكسة للضوء على الطريق للفت الانتباه بشكل أكبر إلى مناطق المشاة، مما يضمن سلامة التلاميذ والمشاة على حدّ سواء. فضلاً عن ذلك، فإن إضافة لافتات مرور وحواجز أمان مناسبة ستُحدّد مناطق الوقوف المسموح بها، مما يسهّل حركة المرور ويسمح بتنقّل أكثر أمانًا للمشاة.

وأبدى المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان، السيّد أدريان بيشونيه، حماسه للمشروع قائلاً: "في توتال للطاقات، نعتبر السلامة أمرًا بالغ الأهميّة في كلّ ما نقوم به. نحن فخورون بالوفاء بإلتزامنا بالتنقّل الآمن من خلال معالجة المخاوف التي أثارها تلاميذ سيّدة الملائكة. يعزز مشروع إعادة تأهيل التقاطع السلامة على الطرقات والشعور بالأمان لدى التلاميذ وأهاليهم والمقيمين في المنطقة."

في العام 2023، أطلقت شركة توتال للطاقات في لبنان مسابقة مؤسسة توتال للطاقات التي تستهدف تلاميذ المدارس تحت موضوع تنقّل المشاة الآمن. وشارك تلاميذ من العديد من المدارس في المسابقة، وعبّروا من خلال ملصقاتهم الهادفة إلى التوعية عن رسائل مختلفة بشأن التنقّل الآمن. وأعرب أفراد الفريق الفائز من سيّدة الملائكة في بدارو عن قلقهم من عدم وجود معابر آمنة للمشاة بالقرب من مدرستهم. رداً على ذلك، إتخذت شركة توتال للطاقات في لبنان الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل التقاطع بالقرب من المدرسة.

إنّ توتال للطاقات ملتزمة بمهمّتها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتجسيد قيمها الأساسيّة المتمثلة في السلامة والمسؤوليّة والإستدامة.

***

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل. هي شركة تابعة لشركة TotalEnergies ذات النشاطات الشاملة في مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام 1951 من خلال شبكة تتجاوز 180 محطّة منتشرة في كافّة المناطق اللبنانيّة حيث 65 منها تُزوّد بالطاقة الشمسيّة كما تقوم الشركة محليًا بتسويق وقود وزيوت TotalEnergies العالية الجودة.

يسعى فريق العمل إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات شركة TotalEnergies وذلك في خدمة أكثر من 1070 عميل مهنيّ مع مساعدتهم في تحوّل الطاقة إلى جانب حوالى 70000 عميل يقصدون شبكتنا يوميّاً للاستفادة من الخدمات الشاملة التي نقدّمها إلى جانب محلات Bonjour التي توفّر منتجات متنوّعة وعروض مستمرّة.

تسعى الشركة جاهدة إلى المساهمة في تحقيق طموح شركة TotalEnergies للوصول إلى صفر إنبعاثات كربونيّة بحلول العام 2050، معاً مع المجتمع. فيشكّل تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز حلول إدارة النفايات أولويّة في مواقعنا.

إنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001 كما تراقب سلسلة التوريد والتوزيع الكاملة فضلاً عن كونها تمتثل للمعايير الدوليّة للجودة والسلامة والإستدامة.

https://totalenergies.com.lb/

شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 – فرع لبنان

إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة، أكملت توتال إنيرجيز حفر بئر إستكشافيّ ثانٍ في البحر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.

https://totalenergies.com.lb/en/exploration-and-production

TotalEnergies totalenergies_lb

نبذة عن قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies

يقدّم قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies لعملائه المهنيّين والأفراد مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وخدماتها – منها المنتجات البتروليّة والوقود الحيوي وشحن السيّارات الكهربائيّة والخدمات ذات الصلة إلى جانب الغاز للتنقّل برّاً وبحراً – لمرافقتهم أثناء تنقّلاتهم ومساعدتهم على التقليل من إنبعاثات الكربون. يزور أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً شبكتنا المؤلّفة من 16000 محطّة في جميع أنحاء العالم. وكوننا نحتلّ المركز الرابع عالميّاً في مجال الزيوت، نقوم بتصميم منتجات عالية الأداء للسيّارات والصناعة والقطاع البحري إلى جانب تسويقها. ولتأمين أفضل خدمة لعملائنا من الشركات نقوم بالإرتكاز على فِرَق المبيعات وشبكة خدماتنا اللوجستيّة الدوليّة وعروضنا المتنوعّة. كما نحن متواجدون في 107 بلد حيث يعمل فريقنا المؤلّف من 31000 موظّف في خدمة جميع عملائنا.

نبذة عن شركة TotalEnergies

TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.

يعمل في الشركة أكثر من 100000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في حوالى من 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.