تحضيرا للقاء عين التينة الجمعة...اجتماع بعيدا عن الاعلام بين بو صعب وسلام

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كل الأنظار إلى اللقاء المرتقب غداً الجمعة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام في عين التينة.

وفي هذا السياق، أمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في أن يؤدي اللقاء إلى حلحلة الأمور في اتجاه تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وكشف بوصعب بأن التحضيرات للقاء عين التينة غداً تشير إلى أجواء من التفاهم والايجابية وأن الرئيس المكلف متفهم لكل الأوضاع ولن تكون الطريقة تقليدية في تشكيل الحكومة.

كلام نائب رئيس مجلس النواب جاء بعد لقاءٍ غير معلن جرى بعد ظهر اليوم مع الرئيس المكلف في المجلس النيابي.

في إطار آخر ورداً على سؤال، أجاب بو صعب خلال دردشة مع الإعلاميين في ساحة النجمة، أن في حال تشكلت الحكومة في وقت قريب، فإن الانتخابات البلدية والاختيارية ستكون في موعدها.