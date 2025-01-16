هذا ما كشفه منصوري عن سعر صرف الدولار من بعبدا...!

A + A -

أشار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في تصريح من قصر بعبدا اثر لقائه الرئيس جوزاف عون، إلى أنه "منذ انتخاب الرئيس إلى اليوم تحسن الوضع الاقتصادي وسياسة المركزي اليوم هو استقرار سعر الصرف". وقال: "لا تراهنوا على متغيرات سعرف الصرف في المستقبل القريب لأن ذلك لا يحصل الا بالاتفاق مع الحكومة".

وأوضح ان "احتياطات المصرف المركزي يمكن ان نحافظ على الاستقرار الموجود حاليا، والمؤشرات الاقتصادية لا تبرر للمصرف المركزي تغيير سعر الصرف لأن هذا الأمر يحصل بالتنسيق مع الحكومة، والسياسة المتبعة في مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخّل بالسوق".

ولفت منصوري إلى أن "المصرف المركزي اكتفى منذ الأول من آب ببيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً والاستقرار النقدي مرتبط بضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان والوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد".

ورداً على سؤال عن استعداده لتولّي حقيبة "المالية"، قال: "لا أتحضّر لأي منصب آخر إنما لاستكمال مهمتي في موقعي وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان".