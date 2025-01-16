living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما كشفه منصوري عن سعر صرف الدولار من بعبدا...!

16
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في تصريح من قصر بعبدا اثر لقائه الرئيس جوزاف عون، إلى أنه "منذ انتخاب الرئيس إلى اليوم تحسن الوضع الاقتصادي وسياسة المركزي اليوم هو استقرار سعر الصرف". وقال: "لا تراهنوا على متغيرات سعرف الصرف في المستقبل القريب لأن ذلك لا يحصل الا بالاتفاق مع الحكومة".

وأوضح ان "احتياطات المصرف المركزي يمكن ان نحافظ على الاستقرار الموجود حاليا، والمؤشرات الاقتصادية لا تبرر للمصرف المركزي تغيير سعر الصرف لأن هذا الأمر يحصل بالتنسيق مع الحكومة، والسياسة المتبعة في مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخّل بالسوق".

 
ولفت منصوري إلى أن "المصرف المركزي اكتفى منذ الأول من آب ببيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً والاستقرار النقدي مرتبط بضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان والوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد".

ورداً على سؤال عن استعداده لتولّي حقيبة "المالية"، قال: "لا أتحضّر لأي منصب آخر إنما لاستكمال مهمتي في موقعي وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان".

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   