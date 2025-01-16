بيان "هام" من وزير الشؤون: اليكم جديد برنامج "أمان"!

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة بالنسبة للمساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج أمان:

يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعيّة أن تؤكّد بأنه سيتمّ تحويل المساعدة الشهريّة للأسر اللبنانيّة المستفيدة من برنامج أمان خلال الأيام التالية: 22، 23، 24، 27، 28 و 29 كانون الثاني 2025.

يُذكر أن "برنامج أمان" هو الإسم الذي تمّ إختياره لبرنامج المساعدات الماليّة المخصّص للأسر اللبنانية الأكثر فقراً بعد دمج المستفيدين من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" (بطاقة الشؤون) و"برنامج أمان".