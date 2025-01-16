عاملة منزليّة سرقت مجوهرات ومبالغ ماليّة.. هذا ما حلّ بها!

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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

.ورد إلى فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي شكوى مقدّمة من مواطن ضد مجهول بجرم سرقة مبالغ مالية ومجوهرات، من داخل منزله الكائن في محلّة الغابة – برمّانا

.بنتيجة التحريّات والمتابعة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، حامت الشّبهات حول سيّدة أثيوبيّة الجنسيّة، تأتي من وقت لآخر، للقيام بالأعمال المنزليّة

:بناءً عليه، تم استدراجها إلى منزل المدّعي وتوقيفها، وتدعى

.م. ب. ا. (من مواليد عام 1998، أثيوبية الجنسية) حسب أقوالها –

بالتّحقيق معها، اعترفت بالسّرقة على عدّة مراحل، وأنّها خبّأت المبالغ الماليّة والمجوهرات في مكان إقامتها في محلّة الحازميّة، حيث تمّت مداهمته وضبط كلّ المسروقات، وهي عبارة عن

/750/غرامًا من الذّهب وسلسال من الألماس *

مبلغ /5086/ دولارًا أميركيًّا، و/16،800،000/ ل. ل *

.أعيدت المضبوطات إلى المُدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة، وأودعت القضاء المختص، بناءً على إشارته