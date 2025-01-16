بداية تفاهم حكومي مع الثنائي: توزيعة وزارية مختلطة المذاهب!

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خاص tayyar.org

تحدّث مصدر واسع الاطلاع عن بداية تفاهم حكومي مع الثنائي الشيعي من شأنه أن يبدد الأزمة التي نتجت ممّا آلت إليها الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، كاشفا عن توزيعة وزارية للثنائي لا تقْصر التمثيل الحكومي الشيعي عليه إنما تمنحه مقاعد من مذاهب أخرى.

وتمنّع المصدر عن الخوض في تفاصيل التفاهم أو في الآلية التي ستتبع في التوزير لجهة المواصفات والانتماءات، لافتا في الوقت عينه إلى أن سلام يفضّل حكومة من ٢٤ وزيرا لا حزبيين فيها. وشدّد على ضرورة أن تسري هذه القاعدة، وأي قواعد أخرى، على كل الكتل النيابية، لا على واحدة دون البقية بحيث لا تتكرّر تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.