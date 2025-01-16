ربيع عواد: لبنان وفلسطين وسوريا والعراق.. كلنا دول نستحق الحياة ونطلبها!

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كتب ربيع عواد، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني عبر إكس: "وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينسحب سلاماً على شعوب تستحق السلام، ويجب أن يُستكمل بمشاريع إقتصادية وإعمارية وإجتماعية."

وأضاف: "لبنان وفلسطين وسوريا والعراق، كلنا دول نستحق الحياة ونطلبها، كلنا شعوب نستطيع أن نبني بلداننا ونستثمر خيراتها من أجل الأجيال القادمة، كلنا أوطان تكتنز في باطنها تاريخاً مشرفاً وعلينا أن نرسم إنطلاقاً منه مستقبلاً مشرقاً."

وختم عواد: "نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والأمان لمن فقد مسكنه والتعويض لمن فقد لقمة عيشه."