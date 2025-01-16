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سلام سيتباحث مع بري في رؤيته لتأليف الحكومة

16
JANUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

انتهت ساعات تسجيل «الموقف المبدئي» الذي أقدم عليه «االثنائي الشيعي». بعد تسمية الرئيس نواف سلام، خلافاً لما يقول «الثنائي» أنه جرى التفاهم عليه بـ تسمية الرئيس نجيب ميقاتي..


لم يحضر الثنائي بكتلتيه: التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة إلى مجلس النواب، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، وعكست مواقف النواب دعوة إلى المشاركة، ونفي أن يكون هناك رغبة لدى أحد بالاقصاء، او العزل، او التربص، أو ما شابه.


قاعدة الرئيس نبيه بري، الذي لم يحضر إلى المجلس النيابي الذي ترأسه «لبنان بدو يمشي» أزاحت «حجر الحرد عن الصدور» وجددت الرهان على الاجتماع الذي يعقد غداً في عين التينة بين الرئيس بري والرئيس سلام، الذي جدّد مد اليد لكل لبنان.


وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الرئيس سلام سيتباحث مع رئيس المجلس في رؤيته لتأليف الحكومة وعملها في المرحلة المقبلة.
وأن التأليف سيحضر بين الرئيسين بعد استخراج آراء الكتل والنواب المستقلين، والذين يلتقيهم اليوم، وعددهم 25 نائباً.


وبين 17 ك2 و20 ك2، يتوضح المسار اللبناني، ضمن مسار المشاركة في المرحلة المقبلة، بعد لقاء الرئيسين بري وسلام للتداول في حصيلة الاستشارات والتأسيس للمرحلة الجديدة، مع مراجعة الوضع، والاستماع إلى تصور الدعم الذي يمكن لفرنسا أن تقدمه مع اجتماعات الرئيس ايمانويل ماكرون في بيروت، للتهنئة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

اللواء
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