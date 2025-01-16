عناوين الصحف ليوم الخميس 16 كانون الثاني 2025

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الأخبار: حوار سلام - بري: توافق أو معارضة

في غزة أيضًا... صامدون منتصرون



النهار: سلام يجري استشاراته و"يفاوض" بري غداً نحو حكومة تكنوقراط وتسهيل واسع من الكتل

الجمهورية: جهد رئاسي لتجاوز القطوع الحكومي

عون: لبنان امام فرصة ذهبية



البناء: إعلان اتفاق غزة ووقف النار يبدأ الأحد: أعراس نصر فلسطينية وارتباك في الكيان / المقاومة فرضت كل شروطها بالانسحاب وإنهاء الحرب وحكومة نتنياهو تحتضر / الاستشارات النيابية للرئيس المكلّف تصطدم بمقاطعة الثنائي… والحوار يبدأ الجمعة

اللواء: تقدُّم الاتصالات لمعالجة «التمنع الشيعي»... ودخان الحلحلة غداً

الاستشارات تركزت على مواصفات الحكومة وعدم استثناء أحد.. وبايدن: في لبنان رئيس لا يخضع لحزب لله

الديار: عين التينة تصف «أحداث الاثنين» بالمراهقة السياسية وتؤكد: طريق التسوية لا يزال مفتوحاً

«دعسة ناقصة» لميقاتي ازعجت باريس ــ الرياض... وضمانات اميركية: لا مس بلبنان خلال ولاية ترامب

?l'orient le jour: Après l’accord à Gaza, un plan crédible pour le « jour d’après »

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل و«حماس» تستقبلان ترمب بصفقة التبادل

مرحلتها الأولى تبدأ الأحد... ونتنياهو ألغى كل برامجه وتفرّغ لتمرير «اتفاق غزة»

الأنباء الكويتية: عون يسعى إلى تكريس الرخاء ويحثّ الجميع على العبور إلى «منطق الدولة» والسعي إلى إعادة الإعمار بمساعدة دولية

تأليف الحكومة.. «لا إقصاء لأحد» و«لا محاصصة لرئيسي الجمهورية والحكومة»