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اجتماعات تربويّة للحلبي

15
JANUARY
2025
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” النائبة السابقة بهية الحريري، التي عبرت عن تقديرها “الكبير له على العمل الدؤوب طوال فترة تسلمه المسؤولية، وتحقيق الإنجازات في أصعب الظروب واكثرها قساوة على لبنان وعلى القطاع التربوي”.

وهنأت الحريري وزير التربية على مصادقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الأوراق المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، معتبرة ان “ورشة تطوير المناهج والرقمنة وإدخال التحول التربوي والذكاء الإصطناعي، تستدعي التعاون بين جميع مكونات الأسرة التربوية في الرسمي والخاص لتدريب أفراد الهيئة التعليمية على روحية التغيير والتطوير والذكاء الإصطناعي والمقاربة الجديدة بالكفايات”.

كما أشارت إلى “نجاح التشبيك بين القطاعين خصوصاً في مرحلة الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد نجحت الشبكة الوطنية لصيدا والجوار في هذا التعاون”. كما أطلعت الحلبي على أجواء الإجتماعات المشتركة بين المتعلمين من القطاعين الرسمي والخاص في إطار البكالوريا الدولية.

بدوره، عبّر الحلبي للحريري عن تقديره “الكبير لدورها في الوقوف إلى جانب الوزارة والمشاركة مع المؤسسات المعنية في ورشة تطوير المناهج وفي التعاون على مستوى البكالوريا الدولية”، لافتا الى أن “الوزارة التي عملت في الزمن المستحيل كانت خلية عمل وحوار وتواصل مع الداخل والخارج لتأمين استمرارية التعليم وإنجاز ورشة المناهج التربوية وتحقيق الإنجازات على كل صعيد يخدم التربية”. وأمل أن يسلم “الوزير الجديد وزارة فاعلة بكل مشاريعها وبرامجها لبناء المستقبل”.

ثم اجتمع الحلبي مع رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية برئاسة النقيب حسن امهز.

وعبر الأسمر عن شكره وتقديره لوزير التربية، معتبراً ان حضوره في سدة المسؤولية في وزارة التربية كان “حضوراً مثمراً على الرغم من الضغوط الدائمة لكنه حافظ على المؤسسات وعلى التربية وخدمة الناس وحقق الإنجازات، واعتمد الحوكمة والشفافية”.

كذلك، تسلم الحلبي لائحة بالمطالب لجهة سداد صناديق المدارس الرسمية لاشتراكات الضمان ورفع الأجور والمحافظة على الإنتاجية.

وكشف انه طلب “سلفة خزينة من مجلس الوزراء لتمكين المدارس من القيام بأعباء التشغيل وسداد الأجور التي يتحملها صندوق المدرسة، ومنها اجور المستخدمين والعمال واشتراكات الضمان”، مؤكدا أنه أصدر “مذكرة لكي لا ينخفض دوام المستخدمين والعمال عن ال15 يوما كي تكون تغطية الضمان مستمرة”.

كما اجتمع الحلبي مع منسق عام المناهج التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء جهاد صليبا والدكتور أنطوان سلامة، وتناول البحث تأليف لجنة الثقافة الدينية من ضمن الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، لكي تواكب هذه اللجنة مرحلة صياغة مناهج المواد الدراسية، والإستعانة بشخصيات منفتحة على الحوار بين الثقافات وقبول الآخر.

واستقبل السيدة نورا جنبلاط، وعرض معها قضايا تربوية.

ثم استقبل النائب أكرم شهيب، وبحث معه في شؤون تربوية.

وتسلم وزير التربية من الشيخ يحيى عبد الخالق قصيدة نظمها الشيخ منذر عبد الخالق والقاها خلال زيارة الوزير لبلدة مجدلبعنا، وقد كتبها بالخط الفني الراقم الشيخ هيثم أبي المنى.

وشكر الحلبي الشيخ منذر والشيخ أبي المنى والشيخ عبد الخالق مقدرا هذه القصيدة الجميلة والعمل الفني، ثم كان بحث في القضايا التربوية.

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