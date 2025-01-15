قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم قتل وتحريض في كمين محكم في طريق المطار

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها قطعاتها المختصة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء ومتورط بجريمة قتل (ح. ع) التي حصلت بتاريخ سابق في محلة طريق المطار وهو المدعو م. ع. (مواليد العام ۱۹۹۲ لبناني)، بحقه ثلاث ملاحقات قضائية وهي خلاصة حكم بجرم التحريض على القتل، مذكرة القاء قبض بجرم قتل ومذكرة توقيف بجرم التحريض على القتل. بتاريخ 10-1- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طريق المطار.

تم تسليمه الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على اشارة القضاء المختص.