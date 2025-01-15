A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 15/ 1/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية المواطن (م.خ.) لإطلاقه النار من مسدس حربي، ما أدى إلى مقتل السوري (م.م.). ودهمت دورية أخرى منزل السوري (س.م.) وأوقفته لإخفائه السلاح المستخدم في الجريمة.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (م.ن.) في حي الشراونة – بعلبك وأوقفته لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كذلك دهمت وحدة أخرى في منطقة رأس السرج – عرسال منازل مطلوبين وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.