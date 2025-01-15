بري التقى بري استقبل وزير خارجية اسبانيا وسفيرة الإتحاد الاوروبي لدى لبنان وسفير بنغلاديش

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية اسبانيا خوسية مانويل الفاريس والوفد المرافق بحضور سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

الرئيس بري عرض أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء الخروقات الاسرائيلية المتواصلة لبنود إتفاق وقف اطلاق النار اضافة للوضعين المالي والاقتصادي والتشريعات المتصلة بهما ، وذلك خلال لقائه سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال .



وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضاً سفير جمهورية بنغلاديش اللواء جافيد تانفير خان في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.