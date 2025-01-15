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"رغم الخسارة"... هادي حبيب يرفع اسم لبنان عاليا ويكتب التاريخ

15
JANUARY
2025
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خرج اللاعب اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني في بطولة أستراليا الدولية المفتوحة للتنس، أولى بطولات "الغراند سلام" لهذا الموسم، بعد خسارته أمام الفرنسي هوغو هومبير المصنف 14 عالميًا، بنتيجة 3-6، 4-6، 4-6.

المباراة أقيمت اليوم على الملعب رقم 3 في مجمع رود لايفر أرينا بمدينة ملبورن الأسترالية.

واكب المباراة جمهور كبير من الجالية اللبنانية في ملبورن، حيث شجّعوا حبيب بحماس في كل نقطة أحرزها. ورغم الخسارة، حظي حبيب بإشادة واسعة نظير أدائه المشرف، كونه أول لبناني يتأهل إلى بطولة مضربية كبرى من بوابة التصفيات، بعد فوزه بثلاث مباريات في التصفيات، ثم على اللاعب الصيني يونشاوكيتي بو المصنّف 65 عالميًا في الدور الأول.

 


هادي حبيب (26 عامًا) حقق إنجازًا كبيرًا بتأهله إلى الدور الثاني في هذه البطولة العالمية، مما جعله نموذجًا ملهمًا للرياضيين اللبنانيين. في الدور الأول، قدم حبيب أداءً استثنائيًا أمام اللاعب الصيني، حيث فاز بثلاث مجموعات نظيفة بنتيجة 7-6، 6-4، 7-6 في مباراة امتدت لأكثر من ساعتين ونصف.

هذا الإنجاز التاريخي قوبل بإشادة رسمية وشعبية؛ فقد هنأه وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، مشيدًا بنتائجه المبهرة. وقال كلاس عبر منصات الوزارة الرسمية:"هادي حبيب جلب الفرح للبنانيين بهذا الأداء الرائع. نهنئه ونتمنى له المزيد من النجاحات، وسنكرّمه قريبًا لما لهذا الإنجاز من أهمية في رفع اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية."

كما أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا بحبيب عقب فوزه في الدور الأول، مشيدًا بأدائه وروحه الرياضية العالية. وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن فخره بإنجاز حبيب الذي رفع العلم اللبناني وسط الملعب بعد انتصاره، واصفًا هذا الإنجاز بأنه "إشعاع للأمل والتفاؤل لدى اللبنانيين".

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