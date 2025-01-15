سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي...!

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا اليوم.

وفي هذا الاطار استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وعرض معه الاوضاع العامة.

النائب الخير

واستقبل النائب احمد الخير الذي قال:

"الزيارة اليوم كانت مناسبة لشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل جهوده ودوره الكبير، خصوصاً في المرحلة السابقة جراء الفراغ في سدة الرئاسة لأكثر من سنتين وأربعة أشهر. كلنا نعرف المخاطر والمطبات والمآزق التي مر بها لبنان في هذه المرحلة ، وكيف كانت حكمة وديبلوماسية ورؤية وصبر الرئيس ميقاتي، والتي كانت صمام أمان لهذه المرحلة واستطعنا ان نكمل بمسيرة البلد.

أضاف: اليوم نحن امام حقبة جديدة وخلال الاستشارات النيابية راينا، كما الرئيس ميقاتي منذ الصباح حتى الظهر، أن هناك نوعا من التوافق بدأ يتكون حول المرشح نواف سلام ، لاسيما بعد اعلان كتلتي الاشتراكي والتيار الوطني الحر تبنيه. وهنا كنا على تنسيق مستمر ودائم مع الرئيس ميقاتي،والجميع يعرف العلاقة التي تربطني بدولته وهي ليست فقط علاقة سياسية ،بل علاقة ود وأخوة مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال التواصل معه كان رأي الرئيس ميقاتي واضحا بأننا دائما إلى جانب التوافق ، ونحن دائما ندعم موقع الرئاسة والحكومة، وندعم كل من يكلف بهذا الموقع، انطلاقا من هذا الامر كان راي الرئيس ميقاتي ان نصوّت للرئيس نواف سلام ،وكان مصرا على أن ناخذ هذا الموقف الذي رايتم ايضا نتيجته أو انعكاس نتيجته على بعض الكتل الأخرى التي صوتت بالورقة البيضاء، وهذا دليل قاطع على ان هذا كان هو توجه رئيس الحكومة أنذاك."

اضاف:" انطلاقا من هذا الامر ، فان اي شخصية تكون في هذا الموقع سنكون خلفها وداعمين لها مع الرئيس ميقاتي ومع جميع رؤساء الحكومة السابقين.هذا الصرح هو لجميع اللبنانيين والمواطنين ولكن نحن نعرف ان هناك خصوصية سنية تتعلق بالقصر الحكومي وبمن يشغل هذا الموقع. انطلاقا من هذا الأمر باسمي واسم دولة الرئيس اقول اننا ستكون الى جانب الرئيس نواف سلام مسهلين وداعمين لمساره السياسي ونتمنى من كل الافرقاء في البلد ان يكونوا متعاونين ومسهلين لهذا العهد الجديد. لدينا رئيس جمهورية صاحب رؤية ونظيف الكف ولدينا رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة صاحب رؤية ايضا ونظيف الكف وهما رجلا دولة ونحن اولاد دولة ولن نكون الا داعمين له."

النائب الصمد

واستقبل رئيس الحكومة النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء:"‏من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اي ان من ليس لديه وفاء لا دين له، لذلك زيارتي اليوم هي زيارة تقدير واحترام لدولة الرئيس ميقاتي ، واهم ما يتميز به الإنسان الذي يتعاطى الشأن العام ان تكون لديه ميزة الإنصاف، لذلك اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل ما بذله من جهود وطنية واستثنائية في فترة الفراغ الفراغ الرئاسي والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وهو استطاع المحافظة على ما تبقى من دولة وشرعية بامكانات متواضعة جدا."

وزير الزراعة

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه الاوضاع العامة.

سفير لبنان في الامارات

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن وبحث معه في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية في بيروت.

الجامعة الاميركية

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة الاميركية الدكتور فضلو خوري الذي قال بعد اللقاء:"عرضنا مع الرئيس ميقاتي أوضاع الجامعة وكيفية العمل لحماية الوطن والجامعات والتعليم العالي والقطاع الصحي في هذه المرحلة الصعبة، ونتمنى أن تستمر العلاقة مع الرئيس ميقاتي المبنية على الوفاء وهو معروف عنه وفاءه لاصدقائه ولوطنه."

وردا على سؤال اعتبر" ان الاوضاع تسير نحو التحسن في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف الرئيس نواف سلام."