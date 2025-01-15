وفد من التيار زار المطران عبد الساتر وتم بحث الاوضاع المستجدة

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زار الوطني الحر ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي و النائب نقولا الصحناوي وقسم العلاقات الروحية في التيار وممثلون عن مجلسي قضائي بيروت الاولى والثانية، مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر

وقدم الوفد التهانئ بالمعايدة سيادته، وتم بحث الاوضاع المستجدة في ظل التفاؤل مع بداية عهد رئاسي جديد وموقف التيار الداعم له، والآمال الناتجة عن تسمية الرئيس المكلّف نواف سلام.



وكان تأكيد على تشكيل حكومة تلبّي تطلّعات وطموحات اللبنانيين وتترجم خطاب القسم وكلمة رئيس الحكومة المكلّف حول اولويات برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة.