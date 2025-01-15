"أن يحتفظ بالمالية".. هذا ما كشفته مصادر مطلعة على جو "الثنائي"!

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كشفت مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي للـOTV أنّه "عدم مشاركة ثنائي أمل حزب الله بالاستشارات النيابية غير الملزمة لا تعني عدم المشاركة حكما بالحكومة فهذه الاستشارات غير ملزمة أساسًا."

وأضافت المصادر أنّ "أمل وحزب الله منفتحان على الحوار مع الرئيس نواف سلام الذي أبدى كل تعاون ولقاءات ستعقد بالساعات والأيام المقبلة معه لطرح بعض الهواجس."

وقالت المصادر المطلعة إنّ "لقاء سيجمع الجمعة، بري بسلام كما لقاء مرتقب لسلام مع محمد رعد وعلي حسن خليل للحديث عن الملف الحكومي."

وأكملت المصادر للـOTV: "في اللقاءات المرتقبة مع سلام سيركز الثنائي على 3 نقاط: شكل الحكومة وبيانها الوزاري وتوزيع بعض الحقائب والأساس المالية."

وأردفت: "إذا كان سلام متفهمًا لهواجس الثنائي الملخصة بالنقاط الثلاثة فامل وحزب الله سيشاركان بالحكومة وإذا كان الجو سلبيًا فعدم المشاركة ستكون هي العنوان الأبرز."

وختمت المصادر: "الثنائي يرغب بحكومة تكنو سياسية وأن يكون بيانها الوزاري على غرار بيان آخر حكومة وأن يحتفظ بالمالية."