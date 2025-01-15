أول طبيب غير فرنسي يتولى هذا المنصب ... تعيين البروفيسور عصمت غانم رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال

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بفضل خبرته الواسعة التي تحظى بسمعة دولية مرموقة، تم انتخاب البروفيسور عصمت غانم، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى أوتيل ديو دي فرانس وشبكته الاستشفائية ورئيس قسم جراحة العظام في جامعة القديس يوسف، رئيسًا مستقبليًا للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال (SOFOP) ، ليُصبح أول طبيب غير فرنسي يتولى هذا المنصب في تاريخ الجمعية.

يعكس هذا التعيين الاعتراف العالمي الواسع بمسيرته المهنية الاستثنائية ويضيف إلى وطننا لبنان سببًا آخر للأمل في مستقبل أفضل.

لقد كرّس البروفيسور غانم مسيرته لجراحة العظام، لا سيما في معالجة الأمراض المعقّدة لدى الأطفال. إن التزامه العميق بالابتكار الطبي، بالإضافة إلى جهوده المستمرّة في البحث العلمي وتدريب الجراحين الشباب، قد أكسبه تقديرًا عالميًا غير مسبوق في المجتمع الطبّي الوطني والدولي.

تأسست الجمعية الفرنسية لجراحة العظام للأطفال (SOFOP) في فرنسا منذ 48 عامًا، حيث متخصصين من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تعزيز التميّز في رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل عظمية. وتحت قيادته، ستفتح الجمعية آفاقًا جديدة على الصعيد الدولي، مما يعزز من تبادل الخبرات والشراكات الطبية على مستوى العالم.

يهنئ المجتمع الطبي والتمريضي في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس وشبكته الاستشفائية، بالإضافة إلى جامعة القديس يوسف، البروفسور غانم بهذا التعيين ويعبّرون عن تمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الجديدة