10 وسطاء تدخلوا مع "التيار" لتسمية ميقاتي: غير وارد!

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كتبت ابتسام شديد في "الديار":

"من جهة التيار تقول مصادر مقربة منه ان التيار قرر فتح صفحة جديدة في العلاقة مع العماد جوزاف عون، وعدم عرقلة مسيرة العهد الجديد، وان الانفتاح على الرئيس المنتخب أتى انسجاما مع ما ورد في خطاب القسم. وضرورة إعطاء فرصة للعهد لإطلاق المسيرة الإصلاحية.

وكشفت مصادر التيار انه خلال توجه نواب التيار للقاء رئيس الجمهورية يوم الاثنين في الاستشارات الملزمة، حصلت اتصالات بنواب التيار واستشاروهم بامكان تأجيل الاستشارات، لكنهم لم يوافقوا. كما كشفت المصادر انه حصلت اتصالات دولية واقليمية ، للتأكد من ان التيار ورئيسه جبران باسيل ليس ضد أحد في تسمية رئيس الحكومة.

واكدت المصادر ان الخلاف السابق مع رئيس الجمهورية وضع جانباً للانطلاق الى المستقبل، ونفت المصادر حصول مداخلات خارجية في هذا السياق، اذ لم يكن وارداً تأييد الرئيس ميقاتي، على الرغم من تدخل عشرة وسطاء تحدثوا مع التيار في هذا الشأن.