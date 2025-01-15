بعد أقل من 4 ساعات على الجريمة.. اليكم جديد قضية مقتل جورج روكز!

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تمكنت الأجهزة الأمنية في أقل من 4 ساعات، من توقيف المدعو علي حسن عون (مواليد 2005) من بلدة شبريحا – جنوب لبنان، الذي أقدم على قتل الشاب جورج روكز داخل معرض السيارات الخاص به في ضبية مساء أمس.

وبحسب المعلومات، سرق الجاني بعدما ارتكب جريمته، سيارة مرسيدس من نوع “جي كلاس” قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وبنتيجة جهود ميدانية واستعلامية مشتركة بين شعبة المعلومات واستقصاء الجنوب، تم نصب كمين محكم له في إحدى البلدات الجنوبية، حيث ألقي القبض عليه، وتم تسليمه إلى فصيلة أنطلياس لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.