"التيار" بيضة القبان في وصول نواف سلام!

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كتبت صحيفة "الجمهورية":

أشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى «الدور المحوري الذي لعبَه في وصول نواف سلام»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه لم يكن وارداً دعم الرئيس نجيب ميقاتي لجملة من الاعتبارات منها، خصوصاً ما يتعلق بأدائه، علماً أنّ عدداً كبيراً من الموفدين بادروا إلى محاولة اقناع قيادة التيار للسير بهذا الخيار.

واكّدت هذه المصادر «أنّ خيار نواف سلام كان محلياً ـ لبنانياً مئة في المئة، وأن أيَّ تدخّلات خارجية لم تحصل مع التيار». وكشفت عن «ربط كتل عدة، كـ«الاعتدال» و»اللقاء الديموقراطي» و«التوافق الوطني» موقفها بموقف «التيار» من تسمية سلام لأنّه كان بيضة القبان في ما يحصل، لذا استعجل التيار إبلاغهم بوجهة تصويته لمصلحة سلام، لكنه كان واضحاً في أنّه لن يعلن خياره الّا في اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعد التشاور معه». وكشفت المصادر أيضاً أنّه «تمّت مراجعة التيار في موقفه من طلب الثنائي الشيعي إرجاء مشاركته في الإستشارات، فكان ردّ التيار بعدم جواز تسجيل سابقة دستورية خطرة وخلق مساحة ضبابية، إلى جانب أنّ النتيجة كانت في مصلحة سلام، وكان من الضروري ختم محضر الاستشارات واعلان النتيجة منعاً لأي مناورات لاحقة».