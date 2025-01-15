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كتل هوائية باردة تلوح في الأفق..؟

15
JANUARY
2025
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طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية تسيطرالحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم الخميس حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة نسبيا فيتحول تدريجياً الى متقلب.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأربعاء:
قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.

- الخميس:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خلال النهار خاصة في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا

- الجمعة:
غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح محليا في الفترة المسائية.

- السبت:
قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا يرتفع معها موج البحر لحدود المتر.

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