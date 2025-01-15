200 مليون دولار خلال 3 أيام

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قالت مصادر مصرفية إن مصرف لبنان أغرق السوق المالية بكمية كبيرة من الليرات إثر رواج شائعات انخفاض سعر صرف الدولار بعد ساعات على انتخاب العماد جوزف عون. وباع المصرف آلاف المليارات من الليرة ومنع مضاربات كان صرافون ومصارف ينوون القيام بها من خلال عرض شراء الدولار بـ 80 ألف ليرة. وأدّى تدخل مصرف لبنان الى منع المضاربة، وجمع نحو 200 مليون دولار. ودعت مصادر مصرفية الى التعاطي بـ«علمية» مع الواقع المالي، مشيرة إلى أن التأثير الإيجابي للانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، سيظهر أثره في المرحلة المقبلة وليس بالطريقة التي يروّج لها البعض بقصد المضاربة.