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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2025

15
JANUARY
2025
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الأخبار: الثنائي يقاطع إستشارات التأليف

تكليف سلام خديعة ومناقض للدستور
الصفقة تتأخر ولا تنهار

 

 

 

النهار: ثلاثية الرئيس المكلّف: الإعمار والـ1701 والطائف استشارات التأليف نحو استعجال حكومة تكنوقراط

 

 

 


الجمهورية: إتصالات رفيعة لتسهيل التشكيل
للإسراع في التأليف

 

 

 

الديار: عون: انكسار اي طرف انكسار للبنان وسلام: لا اقصاء
الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني
بيطار يُحيي ملف المرفأ وتحذيرات من «دعسة ناقصة» في توقيت حساس

 

 

 

الديار: يد التأليف الممدودة ثابتة.. واتصالات مع برّي للمشاركة من أجل الإعمار والإصلاح
سلام لتنفيذ القرار 1701 كاملاً بإخراج الإحتلال.. وتفجير أحياء واسعة في قرى الحافة الأمامية قبل الإنسحاب

 

 

 

البناء: اتفاق غزة يكرّس انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال باعتراف قادة أميركا والكيان / بلينكن يعترف أن سلاح حزب الله ليس للبحث وأن سقف الهدف إبعاده عن الحدود / سلام من بعبدا: يداي ممدودتان… وعون يرعى حواره مع الثنائيّ حول الحكومة

 

 



?l'orient le jour: Après le « coup d’État » Salam, le tandem chiite prêt à aller de l’avant 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

 

 

 

الأنباء الكويتية: انطلاق قطار تأليف الحكومة والرئيس المكلف يعرض تشكيلة على رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع
عون يرفض المحاصصة الحكومية.. وسلام: يداي ممدودتان لجميع الأفرقاء

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