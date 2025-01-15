عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2025

الأخبار: الثنائي يقاطع إستشارات التأليف
تكليف سلام خديعة ومناقض للدستور
الصفقة تتأخر ولا تنهار
النهار: ثلاثية الرئيس المكلّف: الإعمار والـ1701 والطائف استشارات التأليف نحو استعجال حكومة تكنوقراط
الجمهورية: إتصالات رفيعة لتسهيل التشكيل
للإسراع في التأليف
الديار: عون: انكسار اي طرف انكسار للبنان وسلام: لا اقصاء
الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني
بيطار يُحيي ملف المرفأ وتحذيرات من «دعسة ناقصة» في توقيت حساس
الديار: يد التأليف الممدودة ثابتة.. واتصالات مع برّي للمشاركة من أجل الإعمار والإصلاح
سلام لتنفيذ القرار 1701 كاملاً بإخراج الإحتلال.. وتفجير أحياء واسعة في قرى الحافة الأمامية قبل الإنسحاب
البناء: اتفاق غزة يكرّس انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال باعتراف قادة أميركا والكيان / بلينكن يعترف أن سلاح حزب الله ليس للبحث وأن سقف الهدف إبعاده عن الحدود / سلام من بعبدا: يداي ممدودتان… وعون يرعى حواره مع الثنائيّ حول الحكومة
?l'orient le jour: Après le « coup d’État » Salam, le tandem chiite prêt à aller de l’avant
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار
الأنباء الكويتية: انطلاق قطار تأليف الحكومة والرئيس المكلف يعرض تشكيلة على رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع
عون يرفض المحاصصة الحكومية.. وسلام: يداي ممدودتان لجميع الأفرقاء