عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2025

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الأخبار: الثنائي يقاطع إستشارات التأليف

تكليف سلام خديعة ومناقض للدستور

الصفقة تتأخر ولا تنهار

النهار: ثلاثية الرئيس المكلّف: الإعمار والـ1701 والطائف استشارات التأليف نحو استعجال حكومة تكنوقراط



الجمهورية: إتصالات رفيعة لتسهيل التشكيل

للإسراع في التأليف

الديار: عون: انكسار اي طرف انكسار للبنان وسلام: لا اقصاء

الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني

بيطار يُحيي ملف المرفأ وتحذيرات من «دعسة ناقصة» في توقيت حساس

الديار: يد التأليف الممدودة ثابتة.. واتصالات مع برّي للمشاركة من أجل الإعمار والإصلاح

سلام لتنفيذ القرار 1701 كاملاً بإخراج الإحتلال.. وتفجير أحياء واسعة في قرى الحافة الأمامية قبل الإنسحاب

البناء: اتفاق غزة يكرّس انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال باعتراف قادة أميركا والكيان / بلينكن يعترف أن سلاح حزب الله ليس للبحث وأن سقف الهدف إبعاده عن الحدود / سلام من بعبدا: يداي ممدودتان… وعون يرعى حواره مع الثنائيّ حول الحكومة





?l'orient le jour: Après le « coup d’État » Salam, le tandem chiite prêt à aller de l’avant

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

الأنباء الكويتية: انطلاق قطار تأليف الحكومة والرئيس المكلف يعرض تشكيلة على رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع

عون يرفض المحاصصة الحكومية.. وسلام: يداي ممدودتان لجميع الأفرقاء