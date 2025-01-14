جريمة قتل مروعة في الضبيه!

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وقعت منذ قليل جريمة قتل في ضبية مقابل ال ABC في معرض سيارات Elegance ، حيث دخل احد الأشخاص مجهول الهوية على المعرض بحجة شراء سيارة من نوع “جي كلاس” وأثناء فحصها مع صاحب المعرض المدعو “ج.ر” أقدم المجهول على اطلاق النار اتجاهه أصيب على أثرها رصاصة برأسه أردته قتيلا على الفور .

وقد استقل المجهول ال “جي كلاس” وفر الى جهة مجهولة.

على الفور حضرت الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات ودورية من المخابرات الى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب المجرم.

فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثة الى مستشفى “ابو جودة”.