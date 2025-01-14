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القاضية عون: " اسمحوا لي ان ألفت نظركم الى امر لم تنتبهوا له .."

14
JANUARY
2025
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كتبت القاضية غادة عون عبر صفحتها الرسمية ما يلي :" مسا الاوادم مسا الفرحة يللي غمرتنا جميعا ببزوغ فجر جديد بانتخاب رئيس،للجمهورية هو العماد جوزف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتراس حكومة العهد.

لكن اسمحوا لي ان ألفت نظركم الى امر لم تنتبهوا له : هو انكم لستم بحاجة لا لرئيس جمهورية ولا لرئيس وزارة .عندكم حاكم أمر ناهي مطلق الصلاحية هو مدعي عام التمييز ،بيأمر الموظفين في الادارات العامة ولا صلاحية له يذلك بيأمر حاكم مصرف لبنان ولا صلاحية له لذلك بيوقف التحقيق عند قاضي التحقيق،ولا يحق له ذلك .بيمنع الضابطة العدلية تخابر نائب استئنافي ويمنع الادارات العامة ان تلبي طلب هذا النائب العام الاستئنافي ولا احد يقول له هذا مخالف للقانون.هو الأمر الناهي بقوة من أتى به بتعيين باطل وحاول من ثم تمرير شرعيته بقانون غير شرعي ،لكن لم و لن ينجح بإذن الله .انا افهم ان يحصل ذلك في،العهد السابق .

لكن في بداية عهد فخامة الرئيس،جوزف عون وفي ظل تعيين القاضي ذو الأيادي النظيفة الرئيس نواف سلام .لا والف لا ،لذلك اضع كل هذه الممارسات برسم العهد الجديد الذي وباذنه تعالى لن يخيب ظننا فيه .لنشهد اخيرا طوي صفحة الماضي البائس وفتح صفحة جديدة يبزغ فيها فجر العدالة وتندثر الى غير رجعة اعمال التطاول على القانون لحماية المنظومة."

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