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جديد تجارة المخدرات... بالجرم المشهود اليكم ما حصل!

14
JANUARY
2025
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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، لملاحقة وتوقيف المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن نشاط أحد المروّجين، على متن سيّارة، في محلّة المدينة الرياضيّة.

على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الاستعلاميّة والميدانيّة لكشف هذا المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى:
أ. ظ. (من مواليد عام ۱۹۹۳، فلسطيني الجنسيّة)

بتاريخ ٨-١-٢٠٢٥ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة أجرة نوع نيسان، وإلى جانبه اثنين من زبائنه، وهما:

س. ح. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

– م. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۸، فلسطيني)

بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزة الأخير مسدّس حربي عيار 9 ملم، وضُبِطَ في السيّارة كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:

۲۸ كيسًا، تحتوي على حوالَي 84 غراماً من مادّة باز الكوكايين.
۱۱ كيسًا تحتوي على حوالَي 33 غراماً من مادّة الكوكايين نت.
كميّة من الأكياس تحتوي على حوالَي ۱۰۸ غرامات من مادّة حشيشة الكيف.
– كيس يحتوي على غرامين من مادّة السيلفيا.

كما أوقفت الدّوريّة ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۱، فلسطيني) كان ينتظر الأخيرَين داخل سيّارة نوع مرسيدس لون فضّي من دون أوراق ثبوتيّة، وعليها لوحات مغايرة. وضُبِطَ بداخلها:

 

كيس يحتوي على ٣،٦ غرام من مادّة حشيشة الكيف.
كيس يحتوي على غرامين من مادّة السيلفيا.
بالتّحقيق معهم اعترف الأوّل بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن، من خلال التّواصل معهم عبر تطبيق واتساب.

أودع الموقوفون القطعة المعنيّة، عملاً بإشارة القضاء المختص.

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