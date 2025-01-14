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النائب فريد البستاني يستقبل وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) و يتابع معه قضايا العمال في لبنان

14
JANUARY
2025
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استقبل النائب الدكتور فريد البستاني رئيس لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية وفداً من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وأمين السر حسين عليق. جاء ذلك في إطار متابعة الاتحاد الوطني لقضايا العمال في لبنان.
وقد قدم الوفد الى البستاني المذكرة التي كان قد قدمها إلى معالي وزير العمل ورئاسة الحكومة اللبنانية، طالب فيها بإصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها العاملون في عدة قطاعات نتيجة العدوان الإسرائيلي. وتناولت المذكرة بشكل خاص العمال في الزراعة، لا سيما الزراعة الموسمية مثل التبغ، الزيتون، الحبوب، واللوزيات، إضافة إلى عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية، وخاصة في مزارع المواشي والدواجن. كما شملت المذكرة العاملين في الاقتصاد غير المنظم وفي المصانع وغيرها.
كما طرح الوفد قضية قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية، مطالباً بإيجاد حلول منصفة للمستأجرين وأصحاب الأملاك. وقد أبدى النائب البستاني تجاوبه التام مع القضايا المطروحة، مؤكداً أنه سيواصل متابعة هذه الملفات عبر الأطر الممكنة

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