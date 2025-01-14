الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف

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صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي:

بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف السيد نواف سلام بتأليف الحكومة ستجري استشارات التأليف في مجلس النواب ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني وفقاً للتالي:

10:00 دولة الرئيس نبيه برّي

10:20 نائب دولة الرئيس الياس بو صعب

10:40 كتلة تحالف التغيير العدد 3

وضّاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو

11:00 كتلة اللقاء الديمقراطي العدد 8 تيمور جنبلاط، مروان حماده، راجي السعد، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ 11:20 اللقاء التشاوري المستقل العدد 4 الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، الان عون 11:40 تكتل الاعتدال الوطني العدد 6 سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم 12:00 تكتل لبنان القوي العدد 13 جبران باسيل، نقولا صحناوي، إدكار طرابلسي، جورج عطالله، سليم عون، سيزار أبي خليل، أسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور 12:20 كتلة الجمهورية القوية العدد 19 جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، أنطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري 12:40 التكتل الوطني المستقل العدد 3 طوني فرنجيه، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق 15:30 كتلة نواب الكتائب العدد 4 سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ 15:50 كتلة نواب الأرمن العدد 2 أغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان 16:10 الجماعة الإسلامية العدد 1 عماد الحوت 16:25 كتلة التوافق الوطني العدد 5 فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد يحيى، حسن مراد 16:45 كتلة التجدد العدد 3 ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي 17:05 كتلة مشروع وطن الانسان العدد 2 نعمة افرام، جميل عبود 17:25 كتلة التنمية والتحرير العدد 15 نبيه برّي، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حميد، عناية عز الدين، فادي علامه 17:45 كتلة الوفاء للمقاومة العدد 15 محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برّو، ينال صلح، ملحم الحجيري استشارات يوم الخميس الواقع فيه 16 كانون الثاني 2025 النواب المستقلون 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 جميل السيد أديب عبد المسيح جان طالوزيان أسامة سعد عبد الرحمن البزري جهاد الصمد ميشال ضاهر شربل مسعد بلال الحشيمي غسان السكاف إيهاب مطر عبد الكريم كبارة حيدر ناصر ابراهيم منيمنة بوليت ياغوبيان سينتيا زرازير ملحم خلف حليمة قعقور نجاة عون الياس جراده فراس حمدان ياسين ياسين جورج بوشيكيان نبيل بدر ميشال المر

عممت الامانة العامة لمجلس النواب ، برنامج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف نواف سلام في مجلس النواب في ساحة النجمة يومي غد الاربعاء والخميس في 15 و16 كانون الثاني الحالي. وفيه:

""بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف السيد نواف سلام بتأليف الحكومة ستجري استشارات التأليف في مجلس النواب ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني وفقاً للتالي:

10:00 دولة الرئيس نبيه برّي

10:20 نائب دولة الرئيس الياس بو صعب

10:40 كتلة تحالف التغيير العدد 3

وضّاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو



11:00



كتلة اللقاء الديمقراطي العدد 8

تيمور جنبلاط، مروان حماده، راجي السعد، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ



11:20

اللقاء التشاوري المستقل

العدد 4



الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، الان عون







11:40

تكتل الاعتدال الوطني

العدد 6



سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم



12:00

تكتل لبنان القوي

العدد 13



جبران باسيل، نقولا صحناوي، إدكار طرابلسي، جورج عطالله، سليم عون، سيزار أبي خليل، أسعد درغام، شربل مارون، سامر التوم، ندى البستاني، فريد البستاني، غسان عطالله، جيمي جبور



12:20

كتلة الجمهورية القوية

العدد 19



جورج عدوان، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جورج عقيص، أنطوان حبشي، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، الياس اسطفان، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، ملحم رياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى، غادة أيوب، سعيد الأسمر، كميل شمعون، الياس الخوري



12:40

التكتل الوطني المستقل

العدد 3



طوني فرنجيه، فريد هيكل الخازن، ملحم طوق



15:30

كتلة نواب الكتائب

العدد 4



سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ



15:50

كتلة نواب الأرمن

العدد 2



أغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان





16:10

الجماعة الإسلامية

العدد 1



عماد الحوت



16:25

كتلة التوافق الوطني

العدد 5



فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، محمد يحيى، حسن مراد



16:45

كتلة التجدد

العدد 3



ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي



17:05

كتلة مشروع وطن الانسان

العدد 2



نعمة افرام، جميل عبود



17:25

كتلة التنمية والتحرير

العدد 15



نبيه برّي، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ناصر جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، أشرف بيضون، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حميد، عناية عز الدين، فادي علامه



17:45

كتلة الوفاء للمقاومة

العدد 15



محمد رعد، أمين شري، رامي أبو حمدان، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حماده، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، حسن عز الدين، رائد برّو، ينال صلح، ملحم الحجيري







استشارات يوم الخميس الواقع فيه 16 كانون الثاني 2025



النواب المستقلون



10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

جميل السيد

أديب عبد المسيح

جان طالوزيان

أسامة سعد

عبد الرحمن البزري

جهاد الصمد

ميشال ضاهر

شربل مسعد

بلال الحشيمي

غسان السكاف

إيهاب مطر

عبد الكريم كبارة

حيدر ناصر

ابراهيم منيمنة

بوليت ياغوبيان

سينتيا زرازير

ملحم خلف

حليمة قعقور

نجاة عون

الياس جراده

فراس حمدان

ياسين ياسين

جورج بوشيكيان

نبيل بدر

ميشال المر

