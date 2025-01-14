الوليد بن طلال يعود الى الساحة... هذا ما بشر به اللبنانيين!

نقلت شركة المملكة القابضة عن الأمير السعودي الوليد بن طلال، إعلانه إعادة تأهيل فندق "الفور سيزونز" في بيروت ليتم افتتاحه مطلع 2026.

وأوضحت أنّه "بمناسبة بدء عصر جديد للبنان، وتحت قيادة الرئيس الصديق جوزاف عون، يسرني ان اعلن ان فندق فور سيزونز في بيروت، الذي تم بناؤه بواسطة شركة المملكة القابضة، سيخضع لاعادة بناء وتأهيل بشكل كامل من قبل شركة المملكة بيروت ش.م.ل وسيعاد افتتاحه للجمهور في الربع الاول من عام 2026".