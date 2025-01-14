"اين اصبحت العاصفة؟"... اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطرالحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى صباح الخميس حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة نسبيا فيتحول تدريجيا الى متقلب.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح احيانا جنوب البلاد، مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء:

قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الطقس الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية خلال النهار، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الجمعة:

غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح محليا في الفترة المسائية.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة ، في الداخل من 4 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (0.5 متر)، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,51