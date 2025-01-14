ميقاتي استقبل الوزيرين بو حبيب وكلاس والسفيرة الاميركية

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون في السرايا اليوم ، وجرى عرض للاوضاع الراهنة.

وفي خلال اللقاء اشادت السفيرة بجهود الرئيس ميقاتي خلال توليه رئاسة الحكومة وبالتعاون القائم معه.

وتمنت للبنان التوفيق والازدهار والاستقرار.

وزير الخارجية

واستقبل رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعرض مغه الاوضاع الراهنة.

وزير الشباب والرياضة

واستقبل رئيس الحكومة وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس الذي قال:عرضت مع دولته شؤون الوزارة وشكرته على الثقة الغالية التي منحني اياها ودعمه لي في خلال فترة ولاية هذه الحكومة التي تحملت مسؤولية وطنية في أدق مرحلة. ما قدمه الرئيس ميقاتي من تضحيات هو جهد مقدّر وطنياً ومشهود له في المحافل الدولية . واتمنى كل التوفيق لدولة الرئيس المكلف وان تكون إنطلاقة العهد واعدة وتعبر عن آمال جميع اللبنانيين.