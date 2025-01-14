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عصابة قصّر تنشط بسرقة محال تجارية... هذا كان مصيرهم

14
JANUARY
2025
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أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان، أنه “حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل محالّ تجارية ضمن محافظتي جبل لبنان والشّمال، من أشخاص مجهولين، وكان آخرها في ضبيّة حيث نفّذت عصابة مجهولة الأفراد، بتاريخ 08- 01- 2025، عملية سرقة مبلغ 1800 دولار أميركي من داخل أحد المَحالّ”.

وتابعت في بلاغ، “على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والتّقنية لتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة وتقاطع المعلومات في الأماكن كافة التي تعرّضت للسّرقة، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ العصابة ذاتها نفّذت كلّ عمليّات السّرقة في المناطق المذكورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد أفراد العصابة، فتبيّن أنّ جميعهم قُصَّر، كما تمكّنت من تحديد أماكن وجود عددٍ منهم، وهم كلّ من:

م. ا. (من مواليد عام 2012، سوري)

ع. م. (من مواليد عام 2009، سوري)

ا. أ. (من مواليد عام 2010، سوري)

م. ج. (من مواليد عام 2011، سوري)

 
 

م. ح. (من مواليد عام 2011، سوري)

بتاريخ 08- 01- 2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة، نتج عنها توقيف الأوّل والثاني في جونية، والآخرين في البدّاوي.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل محالّ تجارية في مناطق جبل لبنان والشّمال، ليلًا وبواسطة الكسر والخلع، ومن هذه المناطق: العقيبة، ضبية، جونية، جلّ الدّيب، طرابلس، أبي سمراء، البدّاوي والتّل. واعترفوا بتقسيم المسروقات فيما بينهم”.

وختم البلاغ، “أجري المقتضى القانوني في حقّهم، وأودعوا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين”.

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