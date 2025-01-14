"فورمولا" سلام محلية!

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خاص tayyar.org

قال مصدر واسع الإطلاع إن "الفورمولا" التي رجّحت كفة السفير تمام سلام لرئاسة الحكومة هي كاملة الدسم المحلي، لافتا إلى أن كل حديث عن تدخّل خارجي هو تبرير ركيك ويجانب الحقيقة.

وكشف المصدر أن مداولات ليل السبت- الأحد التي كان للتيار الوطني الحر إسهام كبير ورئيسي فيها، أفضت إلى تزكية خيار سلام لدى الكتل النيابية التي تلاقت عليه، آخذةً في الاعتبار صفات الرجل وأسلوب عمله والحاجة القصوى إلى تغيير جذري على مستوى السلطة التنفيذية يلاقي الزخم الذي نتج من انتخاب الرئيس جوزاف عون، ويقطع كليّا مع المرحلة التي بسطت فيها المنظومة السياسية والمالية يدها تعسّفا على البلد وعلى مقدرات اللبنانيين.