عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 كانون الثاني 2025

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الأخبار: السعودية تهدد إنطلاقة العهد

غزة نهاية الكابوس



النهار: المفاجأة المدوية الثانية: نواف سلام بغالبية جارفة "الثنائي" المصدوم بـ"دومينو" التغيير يلوّح بعواقب!

البناء: إنجاز اتفاق غزة والإعلان اليوم والنص مطابق لمبادرة بايدن التي رفضها نتنياهو / سلام رئيساً مكلفاً بـ 84 صوتاً بعد انقلاب مواقف الكتل بعد الظهر على التوافق / الثنائي لم يقم بتسمية أحد طارحاً ميثاقية التكليف والتأليف… ورعد يلمّح للمقاطعة

اللواء: «الإثنين الكبير»: نواف سلام رئيساً لحكومة الوفاق والتغيير

مشاركة الثنائي تحسم اليوم في اللقاء الثلاثي.. وعتب شيعي على الحلفاء والخصوم



الجمهورية: بعد التكليف العبرة في التأليف

الديار: «الثنائي» يعتبر تكليف سلام دون الميثاقيّة الشيعيّة

محاولات لتصحيح الخلل بالتأليف لمنع عرقلة انطلاقة العهد

الحزب يتحدث عن «كمين»... وبري: لن نستسلم للأمر الواقع





l'orient le jour: La surprise Salam : une victoire, mais de nombreux défis

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: نواف سلام مفاجأة «لبنان الجديد»

«الثنائي الشيعي» يتحدث عن «انقلاب على التوافق»

الأنباء الكويتية: تغيير وتبديل في المشهد السياسي حمل رئيس محكمة العدل الدولية إلى السرايا بدلاً من نجيب ميقاتي

نواف سلام رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة «العهد» الأولى في مهمة التحضير لمؤتمرات دعم دولية وإنجاز الانتخابات البلدية والنيابية