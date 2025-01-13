عمر حرفوش: المعجزات تحققت وحلم اللبنانيين صار حقيقة مع جوزاف عون ونواف سلام

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يبدو أن حلم اللبنانيين بشكل عام والمغتربين خصوصا بدأ يتحقق والمعجزات لإنقاذ هذا الوطن بدأت ترسم خطاها، فبعدما أصبح القائد القوي والنزيه جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ها نحن اليوم نعيّن واحدا من أنظف قضاة لبنان رئيسا لحكومة لبنان. القاضي نواف سلام الذي يعمل بمحافل العدل العالمية، اختير اليوم ب٨٥ صوتًا لتكتمل معه صورة الشرعية.

وعليه، نعيش اليوم نشوة الإنتصار، انتصار الشرعية على السلاح وانتصار ذوي الصفحات البيضاء على الزمن الأسود، ونفتح مع هذين الرئيسين عهدا سيكتب التاريخ عنه.

وكمغتربين داعمين لكم في وطننا الأم الذي نحب ونعشق, نقدم لكم التهاني ونشكر كل من صوت لجوزاف عون ونواف سلام وساهم في بناء لبنان الجديد.