رئاسة الجمهورية كلفت القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة

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كلّف رئيس الجمهورية جوزاف عون القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان بعد حصوله على 84 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي و35 لا تسمية من بينهم كتلتي الثنائي الشيعي، وجميل السيد والياس بو صعب.

واستدعى الرئيس عون نواف سلام، الموجود حالياً خارج لبنان، ليأتي ويبدأ مهامه.

ينحدر نواف سلام من عائلة بيروتيّة مشهورة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة اللبنانية. وُلد في 15 كانون الأوّل 1953، وهو ابن عبدالله سلام، أحد مؤسّسي شركة طيران الشرق الأوسط، وجده سليم علي سلام رئيس بلدية بيروت السّابق ونائبٌ في مجلس "المبعوثان" العثمانيّ.

شغل نواف سلام منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، ومثّل بلاده في مجلس الأمن الدولي، وترأسه مرّتين (أيار 2010 وأيلول 2011). كما انتُخب نائبًا لرئيس الدورة الـ67 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة (2012-2013)، وكان عضوًا في بعثاتٍ ميدانيّة لمجلس الأمن شملت دولًا عدّة، مثل إثيوبيا والسودان وكينيا وأفغانستان، مقدّمًا توصياتٍ لحلولٍ دبلوماسيّة للنزاعات.

وفي شباط 2024، انتُخب نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدوليّة لثلاث سنوات.