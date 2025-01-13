داليا داغر: من الممكن أن نتلاقى جميعاً على الأراضي اللبنانية، على خُطابٍ جديدٍ ونفَسٍ جديد

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كتبت الاعلامية داليا داغر عبر صفحتها:

لسنواتٍ عديدةٍ أضعنا فُرَصاً للتغيير الذي حلمنا به

لسنواتٍ عديدةٍ أحبَطْنا أحلاماً..

خسرنا أحباء…

هجّرْنا وغرّبْنا أدمغة…

لسنواتٍ عديدةٍ حاولنا وفشلنا وساهمنا في الفشل والخسارة …

لسنواتٍ عديدةٍ اختنقت أصواتنا وأحسَسْنا أنّ كلّاً منّا في وادٍ!

حان الوقت لنكون يداً واحدةً للبنان واحد مع دمٍ جديدٍ، مثقّفٍ، كفوء!

كلّ الأمل أن نثق بقدرتنا على أن نكون ضمانةً بعضنا لبعض وسنداً لشركائنا من أجل #لبنان الذي به نحلم ويحلم به أولادنا وشبابنا.

علّ ما يحصل أن يحمل معه النور والأمل لبلدنا الحبيب ووجوهاً جديدةً بالحكم ووجهةً جديدةً للبلد.

من الممكن أن نتلاقى جميعاً على الأراضي اللبنانية، على خُطابٍ جديدٍ ونفَسٍ جديد (مواطنين ومُقيمين ومغتربين)