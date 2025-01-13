كنعان باسم "اللقاء التشاوري المستقل": من دعم الرئيس جوزاف عون لا يمكن إلا ان يستكمل موقفه بإعطاء فرصة للتغيير

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شارك نواب "اللقاء التشاوري النيابي المستقل ابراهيم كنعان، الان عون وسيمون ابي رميا في الاستشارات النيابية في بعبدا.

وبعد اللقاء قال كنعان "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، ولا لزوم لتكرار موقفنا الداعم له، ولعهده، ولخطاب القسم الذي يتأمل به كل اللبنانيين. وترجمة موقفنا مع خيار الرئيس عون يحملنا الى قرار تسمية السفير نواف سلام بالتشاور في ما بيننا كلقاء، وهذا يشمال ايضا دولة الرئيس الياس بو صعب".

اضاف "نتمنى ان يشمل التوافق الجميع ولا يبقى أحد خارجه، بل على العكس تماماً، ان نكون جميعاً الى جانب العهد والرئيس، ولا تكون هناك أي انطلاقة ناقصة. فنجاح العهد هو نجاح لكل لبنان".

وتابع " ترجمة ما ورد في الخطاب تكون في البيان الوزاري والأهم من تجربتنا، هي خريطة الطريق لتتفيذ البيان الوزاري من دون تعطيل او عودة الى الوراء، لأي من الممارسات السابقة. وهذا ما يتطلب وضع كل الحسابات السياسية جانباً، وأن نكون يداً واحدة لإنجاح الرئيس".

وقال "ليس لدينا انفصام بالشخصية. فنحن نسير مع الرئيس جوزاف عون ونذهب الى التنفيذ منسجمين مع خيارنا وهذا ما يتطلب متابعة وصدق ولا محاصصة ولا تبعية الا للوطن والقناعات".

وامل كنعان "في ان تثمر هذه الخطوة مع كل ما ورد في خطاب القسم من مكافحة فساد و حفظ اموال المودعين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وسيادته على كامل أرضه، وهو تعهد للدولة اللبنانية ومؤسساتها التي أتى وقت برهنة صدق نوايانا بالتنفيذ المطلوب منا. افهم ان تكون هناك مواقف مختلفة، وما يهمنا ان نلتقي جميعاً على شخصية الرئيس المكلف كما التقينا على الرئيس عون"