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رئيس الجمهورية إتصل بلاعب كرة المضرب هادي حبيب مهنئا إياه على انتصاره وتأهله للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة

13
JANUARY
2025
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إتصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بلاعب كرة المضرب هادي حبيب الموجود في ملبورن
في استراليا للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الكبرى في كرة المضرب،
مهنئا إياه بعد تألقه في المباراة التي جمعته مع اللاعب الصيني يونشاوكيتي بو المصنّف 65 عالمياً وتمكّنه
من الاطاحة بهِ بثلاث مجموعات نظيفة طوال اكثر من ساعتين ونصف، حسمها حبيب البالغ من العمر 26
عاماً بنتيجة 7-6 و6-4 و7-6 ليتأهل نتيجة ذلك الى الدور الثاني. 

وأثنى الرئيس عون على الروح الرياضية العالية والتركيز المميز الذي اظهره حبيب ما مكَّنه من
التفوق والإنتصار، الأمر الذي اشعل حماسة اللبنانيين الحاضرين على مدرجات الملعب في ملبورن حيث
جرت المباراة، لا سيما بعد ان أهدى فوزه للبنان رافعا العلم اللبناني وسط الملعب.

وتمنى رئيس الجمهورية لحبيب، الذي عرف كيف يبث املا كبيرا لدى اللبنانيين الرياضيين وعشاق
هذه الرياضة، مواصلة طريق النجاح بالمحطات اللاحقة في هذه البطولة وغيرها، ليبقى إسم لبنان زاهيا في
مختلف ميادين الرياضة العالمية.

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