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اعتقال لبناني في الكويت.. لهذا السبب!

13
JANUARY
2025
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ضبط عناصر وزارة الداخلية الكويتية، لبنانيًا يقوم بالنصب والاحتيال من خلال إيهام أبناء بلده بفرص عمل في الكويت مقابل مبالغ مالية تصل إلى 250 دولاراً.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة إدارة البحث والتحري تمكن من رصد مقطع فيديو يظهر فيه شخص لبناني الجنسية يحذر أفراد الجالية اللبنانية من شخص آخر من نفس الجنسية يقوم بالنصب والاحتيال على أبناء الجالية في لبنان، من خلال إيهامهم بفرص عمل في الكويت مقابل مبالغ مالية تصل إلى 250 دولاراً.

وبعد رصد الواقعة باشرت فرق البحث والتحري العمل على تحديد هوية المشتبه به وضبطه وإحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال الأوضاع الإنسانية والاتجار بالبشر عن طريق تسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال، مشددة على التزامها بمكافحة كافة أشكال النصب والاحتيال

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