بهدف التّحرّش.. أعطى حبوبًا مخدّرة لفتى قاصر!

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صدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامة بلاغ جاء فيه، "بتاريخ 7-1-2025، وفي حلبا – عكّار، ادّعى أحد المواطنين ضدّ المدعو: أ. ر. (من مواليد عام 1978، لبناني) بجرم التّحرّش بابنه القاصر وإعطائه حبوب مخدّرة".

وأضاف البلاغ، "على الفور باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة".

وتابع، "بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمينٍ في حلبا".

ووفق البلاغ، "أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".