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ظهور طبقات من الغبار.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

13
JANUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء 

-الحال العامة: طقس مستقر وجاف نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة، يستمر حتى صباح الخميس حيث يتحول الى طقس متقلب مع امطار متفرقة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة.
الثلاثاء:  
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة احيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الأربعاء:  
غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، مع رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار شمال البلاد وجنوبه.
الخميس:  
غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 3 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس:  16,51

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